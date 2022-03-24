За місяць повномасштабної війни кордон України перетнули 3,2 мільйона людей, – МВС

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну державний кордон нашої країни перетнуло 3,2 млн осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

"З 24 лютого по 24 березня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили 3,2 млн осіб. Зокрема, з країни виїхало 2,2 млн наших співвітчизників та 275 тис. іноземців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах гуманітарної кризи пріоритет пропуску на кордоні України надається жінкам та дітям.

Водночас за цей період 435 тис. наших громадян повернулися в Україну, переважна більшість з яких – чоловіки.