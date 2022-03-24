ДМЗ Ярославського призупинив металургійне виробництво

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше – "Євраз-ДМЗ"), який входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, призупинило металургійне виробництво.

Водночас коксохімічний підрозділ (колишній "Дніпроококс") продовжує випускати продукцію, рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), який також входить до групи DCH, також продовжує роботу, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з інформацією в корпоративній газеті DCH Steel, на двох підприємствах компанія пристосувалася до умов воєнного часу, зокрема до комендантської години. Водночас діють дві робочі зміни – денна та нічна.



"Металургійне виробництво ДМЗ тимчасово не працює, більшість працівників перебуває у частково оплачуваному простої. Люди, які продовжують працювати на коксохімічному виробництві, а також задіяні у виконанні різних доручень на металургійному майданчику, отримують звичайну зарплату відповідно до тарифів", - пояснив директор з персоналу та соціальних питань компанії Іван Малий.



ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів із них. Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю метзаводу у Evraz російського олігархаРомана Абрамовича.