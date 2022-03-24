Казахстан підтвердив блокування експорту своєї нафти в Європу через Росію

Казахстан не зможе перенаправити альтернативними маршрутами весь обсяг нафти, який транспортувався в країни Європи через потужності Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), про зупинку якого нібито через аварію Росія заявила напередодні.

Про це повідомив міністр енергетики республіки Болат Акчулаков, повідомляє Інтерфакс.

"Через КТК минулого року відвантажувалося 53-54 млн тонн нафти, перенаправити такий величезний обсяг нафти досить складно, однак у нас є альтернативи, до речі, але не весь обсяг можна буде перенаправити. Для того, щоб його повністю перерозподілити, потрібно час", – зазначив міністр.

За його словами, частково обсяг нафти буде перенаправлений через порт Актау, однак налагодження нових маршрутів для великих об’ємів нафти вимагатиме часу.

З огляду на це Акчулаков висловив сподівання, що нафтопровід КТК відновлять протягом місяця.

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Як повідомлялося, раніше Міненерго РФ повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

У середу термінал зупинив експорт казахстанської нафти у Європу в об’ємі близько 1 млн барелів на добу. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.