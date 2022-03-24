Польща не буде виконувати забаганку Путіна про оплату за газ в рублях, – PGNiG

Росія не може вимагати оплати за газ в російських рублях, оскільки це суперечить умовам укладених договорів.

Про це президент Польської нафтогазової компанії PGNiG Павєл Маєвський повідомив на пресконференції, інформує TVN24.

Він наголосив, що чинний "Ямальський контракт" на постачання російського газу до Польщі передбачає встановлений спосіб розрахунків за газ і жодна із сторін не може його змінювати.

"У договорі, деталі якого я не можу розкрити, передбачено спосіб оплати. Сторона договору не може вільно та на свій розсуд змінювати спосіб оплати платежів. Ми будемо виконувати договір, відповідно до наших зобов’язань", – заявив президент PGNiG, коментуючи заяву російського президента Владіміра Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російських ЗМІ, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.