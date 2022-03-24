На Вінниччині вилучили російських добрив на 24 мільйони

У Вінницькій області вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки у Facebook.

Зазначається, що у Вінницькій області встановлено 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі.

"Наразі встановлено, що на декількох залізничних станціях області перебуває 21 вагон з мінеральними добривами, які належать підприємствам Росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей – понад 1 400 тонн. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено 6 вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, здійснюється оцінка ТМЦ.

Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації.

У БЕБ наголосили, що заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власниками якого є Російська Федерація, з метою його подальшої націоналізації тривають.