За два тижні у Чорнобильській зоні зафіксували пожежі на площі 8 700 гектарів, – Мінприроди

За останні два тижні через дії окупантів в екосистемах Чорнобильської зони зафіксовано понад 30 загорянь на площі понад 8700 га.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає пресслужба міністерства.

За його словами, "якщо далі гратися з вогнем, є загроза виникнення катастрофічних пожеж масштабу 2020 року".

"На жаль, Зона відчуження і досі під контролем рашистів. Усе це не дозволяє нашим фахівцям підтримувати достатню безпеку території та утримувати радіонукліди на місцевості. Оскільки пожежі сприяють їх перенесенню та підвищенню концентрації у повітрі. Поки що погодні умови сприяють самозгасанню пожеж. Але з кожним днем температура повітря підвищується, так само, як і ризики повторення 2020 року", – наголосив Стрілець.

Він додав, що наразі за допомогою супутникової зйомки NASA-VIIRS та NASA-MODIS можна фіксувати лише великі пожежі.

"Однак не виключаємо існування значної кількості менших джерел загоряння. За сприятливих погодних умов та невчасного виявлення та гасіння такі пожежі здатні у найкоротший час перетворитися у надзвичайну ситуацію", – підкреслив в.о. міністра.

На основі аналізу даних супутникової зйомки, за час окупації Зони відчуження уже виявили 30 осередків пожеж площею понад 8700 га. Із них 5000 га перелогів та майже 2500 га лісів, а також болота, згарища минулих років і покинуті населені пункти.