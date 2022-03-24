Нацбанк дозволив кредитним спілкам не враховувати прострочення виплат за кредитами з 28 лютого

Національний банк дозволив кредитним спілкам не враховувати кількість днів прострочення виплат за договорами кредиту, що відбуватиметься в період із 28 лютого 2022 року та впродовж 60 календарних днів скасування воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що на прохання кредитних спілок та їх асоціацій "замороження" кількості днів прострочення рахуватиметься саме з 28 лютого 2022 року. Така необхідність обґрунтована особливостями програмного забезпечення кредитних спілок.

Формування резерву забезпечення покриття втрат здійснюватиметься залежно від кількості днів прострочення за договорами кредиту станом на останній день кожного місяця.

"Унести зміни до програмного забезпечення або здійснити коригування звітності в ручному режимі для значної кількості кредитних спілок, які знаходяться в зоні активних бойових дій, сьогодні складно або взагалі неможливо", – додали в Нацбанку.

Такі нововведення передбачені постановою правління НБУ від 23 березня 2022 року, яка набирає чинності з 24 березня.