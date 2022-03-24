У Росії туроператори пропонують закордонні тури за картками іноземних банків
Новини БізнесЦензор Фінанси
Туристичні оператори в РФ почали пропонувати росіянам закордонні тури для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації туроператорів РФ.
Зазначається, що вже запущені тури в Узбекистан, туроператори також готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.
"Карткові тури" до Узбекистану наразі коштують від 23 тис. рублів без перельоту (додатково $500).
Як повідомлялося, з 10 березня Visa та Mastercard припинили обслуговувати картки російських банків за кордоном. Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни. Водночас будуть недоступні оплати в іноземних онлайн-магазинах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andreas Muller
показати весь коментар24.03.2022 13:17 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...