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У Росії туроператори пропонують закордонні тури за картками іноземних банків

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банк,карта,visa,mastercard

Туристичні оператори в РФ почали пропонувати росіянам закордонні тури для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації туроператорів РФ.

Зазначається, що вже запущені тури в Узбекистан, туроператори також готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.

"Карткові тури" до Узбекистану наразі коштують від 23 тис. рублів без перельоту (додатково $500).

Як повідомлялося, з 10 березня Visa та Mastercard припинили обслуговувати картки російських банків за кордоном. Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни. Водночас будуть недоступні оплати в іноземних онлайн-магазинах. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Штука в тім що такі картки, випущені в обіг в Росії блокуються по всьому світі. І нікому такі туристичні поїздки не допоможуть зняти гроші
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24.03.2022 13:17 Відповісти
 
 