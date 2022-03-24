Велика Британія посилила санкції проти Білорусі

Велика Британія включила ще 11 білоруських підприємств та 4 громадян країни до списку санкцій.

Відповідні документи опубліковані урядом та міністерством закордонних справ країни, передає Інтерфакс-Україна.



До санкційного списку потрапили голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Дмитро Пантус, його помічник В'ячеслав Россолай, гендиректор Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) Олексій Рімашевський та його заступник Олександр Ветеневич.



Крім цього, до списку увійшли такі підприємства, як Державний військово-промисловий комітет, МЗКТ, "Белспецвнешнетехника", "Оборонні ініціативи", "ОКБ ТСП".



Відповідно до іншого документу, з оновленим списком санкцій від МЗС Великобританії, санкції також поширені на підприємства ВПК республіки "Мінотор-Сервіс" та "КБ Радар", вантажну авіакомпанію "ТрансАвіаЕкспорт", банк "Дабрабыт", лізингову компанію "Белбізнеслізинг", компанію у сфері нерухомості "Белінвест-інжиніринг".



Цим же документом запроваджено санкції щодо 59 фізичних осіб та організацій із Росії.