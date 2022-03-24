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Apple Pay заборонила розрахунки російськими картками "Мир"

Новини БізнесЦензор Фінанси

apple

Американська компанія Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У Apple Pay вже не можна додати нові карти "Мир" та розрахуватися з доданих раніше карток. Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", – зазначив він.

Як повідомлялося, 2 березня компанія Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії. До того компанія припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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