Велика Британія запровадила санкції проти очільника "Сбербанку", банкіра Тінькова та "Альфа-банку"

Велика Британія додала у санкційний список ще 33 російських бізнесменів та 26 компаній у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Як зазначають у британському уряді, до списку потрапили, зокрема співзасновник "Тінькофф-банку" Олег Тіньков, голова "Сбербанку" Герман Греф та колишній перший заступник голови правління "Сберанку" Лев Хасіс, передає російський Інтерфакс.

Також обмеження торкнулися партнера олігарха Романа Абрамовича – Євгена Швідлера, заступника міністра оборони РФ митра Булгакова, голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва та гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва.

У санкційний список організацій увійшли, зокрема "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Російські залізниці" (РЖД), "Русгідро", "Россельхозбанк", "АЛРОСА", "Совкомфлот" та ПВК "Вагнер".



Санції передбачають заморожування активів цих фізичних та юридичних осіб.