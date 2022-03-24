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"Приватбанк" отримав системи Starlink для безперебійної роботи

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приватбанк

Державний "Приватбанк" отримав систему супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Системи Starlink вже у нас! Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові Наглядової Ради "Приватбанку", тепер банк буде працювати ще ефективніше та уникатиме будь-яких перебоїв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання вже в Україні  тарозподілене між регіонами. Наразі триває налаштування системи.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.

Автор: Юлiя Недашківська
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