"Приватбанк" отримав системи Starlink для безперебійної роботи

Державний "Приватбанк" отримав систему супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Системи Starlink вже у нас! Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові Наглядової Ради "Приватбанку", тепер банк буде працювати ще ефективніше та уникатиме будь-яких перебоїв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання вже в Україні тарозподілене між регіонами. Наразі триває налаштування системи.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.