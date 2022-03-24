Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські газ та нафту в рублях

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу не погоджуватися на вимогу РФ платити за газ та нафту у рублях.

Про це він написав у Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС схиляється перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту і газ рублями, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", – зазначив він.

Як повідомлялося, 23 березня російська влада прийняла рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі. Водночас, за словами президента РФ Володимира Путіна, Росія продовжить постачати газ відповідно до передбачених контрактами об’ємів. Однак, таким чином РФ в односторонньому порядку змінює валюту платежу, передбачену контрактами.

Раніше російський уряд за дорученням Путіна затвердив перелік іноземних держав і територій, які "здійснюють недружні дії". Цим країнам Росія спочатку вирішила не повертати борги в іноземній валюті.

До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.