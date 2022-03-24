"Нафтогаз" уклав договір із першою ТЕЦ на постачання газу по 7 гривень за кубометр

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договір на постачання газу з "Миколаївською ТЕЦ" у межах механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) відповідно до постанови уряду №298 від 16 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".

Відповідно до постанови, у рамках ПСО визначені Міненерго ТЕЦ до 30 квітня включно, як і 12 ТЕС, перелік яких закріплений постановою уряду від 6 березня №222, отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ на 1 тис. куб. м).



Згідно з документом, для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачання природного газу в рамках ПСО здійснюється лише у разі відсутності через військові дії можливості постачання вугільної продукції в обсягах, необхідних для гарантування безпеки постачання електричної та/або теплової енергії.

Також наразі триває підготовка відповідних документів з АТ "Херсонська ТЕЦ", ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА", КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", що також визначені Міністерство енергетики України для отримання газу від "Нафтогаз Трейдингу" у режимі ПСО.