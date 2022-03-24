Anonymous зламали Центробанк РФ та обіцяють оприлюднити секретні угоди (оновлено)

Група хакерів Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити файли з секретними угодами.

Про це хакери повідомили у своєму Twitter.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 тисяч файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин", – йдеться у повідомленні.

Крім того, хакери поклали сайти іноземних компаній, які продовжують свою роботу в РФ. Зокрема, атаки здійснили на російські сайти компаній Auchan, Leroy Merlin та Decathlon.

Раніше Anonymous зламали базу даних швейцарської корпорації Nestle та виклали у відкритий доступ понад 10 гігабайт її конфіденційних даних.

Як повідомлялося, 22 березня хакери Anonymous дали великим міжнародним корпораціям 48 годин для перегляду рішень щодо співпраці з країною-агресором.