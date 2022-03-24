Western Union призупинить грошові перекази в РФ з 24 березня

Компанія Western Union, світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів, заявила про призупинення проведення грошових переказів у РФ з 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що невиплачені перекази, надіслані з Росії до інших країн до 24 березня 2022 року, будуть доступні для одержувачів в інших країнах у будь-який час. Повернення Росії можна отримати у будь-якому відділенні Пошта Банку.

"Якщо відправник у Росії вирішить отримати повернення переказу, це можна буде зробити у відділенні одного з наших партнерів. Грошові перекази, відправлені до Росії та не виплачені отримувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернуті відправнику", – йдеться у повідомленні.

Western Union у Росії працює як НКО "Вестерн Юніон ДП Схід". Чистий прибуток кредитної організації за пів року 2021 року склав 817,5 млн рублів, що втричі більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Western Union об’єднує понад 200 країн і територій і дозволяє здійснювати перекази у понад 130 валютах.

Нагадаємо, компанія Western Union ще 10 березня ухвалила рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.