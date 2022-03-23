Французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві

Renault Group зупинила свій завод в Москві та оцінить майбутні варіанти управління своєю часткою в найбільшому російському виробнику авто "АвтоВАЗ".

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій на її сайті за підсумками засідання ради директорів 23 березня.

"На сьогоднішній день діяльність Renault Group на заводі в Москві припинена. Що стосується своєї частки в "АвтоВАЗі", Renault Group оцінює доступні варіанти, враховуючи поточне середовище, відповідально ставлячись до своїх 45 000 співробітників у Росії", – йдеться в заяві.

Renault Group такод нагадує, що вже вживає заходів для дотримання міжнародних санкцій щодо Росії.

У зв’язку з цим, Renault Group також переглянула фінансовий прогноз на 2022 рік, зменшивши оцінку операційної маржі до 3% з понад 4%, як очікувалось раніше. Компанія також погіршила прогноз вільного грошового потоку від автомобільної діяльності до позитивного, у порівнянні з понад 1 млрд євро раніше.

Раніше повідомлялося, що французький автовиробник Renault з 15 березня відновив виробництво на своєму заводі в Москві, яке зупинилось наприкінці лютого через проблеми з логістикою, однак у компанії наголошували, що це тимчасово. На московському підприємстві Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano.

Renault також належить 68% у групі "АвтоВАЗ" – найбільшому виробнику легкових автомобілів в Росії, який випускає автомобілі Lada та Renault на своїх заводах у Тольятті та Іжевську.

"АвтоВАЗ" виробляє автомобілі під власною торговою маркою Lada, а також автомобілі марки Nissan, Renault та Datsun. Крім того, постачає іншим виробникам машинокомплекти для випуску автомобілів марки Lada та їх модифікацій.