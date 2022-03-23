Росія заблокувала Google News
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Роскомнагляд на шляху до встановлення тотальної цензури заблокував у Росії доступ до агрегатора новин Google News, оскільки він забезпечує доступ до публікацій про російське вторгнення в Україну, які не співпадають з твердженнями російської пропаганди.
Як повідомили у відомстві, це зроблено на вимогу Генпрокуратури РФ, передає російський Інтерфакс.
Зокрема, блокується доступ до ресурсу news.google.com.
В Роскомнадзорі також нагадали, що влада РФ встановила кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації про війну в Україні, яка не збігається з офіційними заявами російських пропагандистів.
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показати весь коментар23.03.2022 22:04 Відповісти Мені подобається 0
Ig Shu
показати весь коментар24.03.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 0
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