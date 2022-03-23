Євросоюз планує збільшити агровиробництво через війну в Україні

Щоб запобігти загостренню проблеми голоду й недоїдання у ​​світі внаслідок війни в Україні, фермерам у ЄС у майбутньому дозволять використовувати як посівні площі орні землі, що раніше використовували з метою захисту довкілля. У майбутньому на таких площах можна буде вирощувати сільгоспкультури та корми для тварин, щоб збільшити виробництво.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає DW.

Крім того, фермерам в ЄС буде надано фінансову підтримку на суму в майже 500 млн євро. Це необхідно для того, щоб згладити наслідки зростання цін на добрива та паливо й щоб це не позначилося негативно на продовольчій безпеці. Пріоритет надаватиметься фермерам, які виробляють сільгосппродукцію на принципах сталого розвитку.

Серед єврофункціонерів є побоювання, що теперішня агресивна війна Росії проти України може мати катастрофічні наслідки щодо продовольчої безпеки, особливо для найбідніших країн. Україна та Росія є важливими країнами-виробниками зерна, особливо пшениці. За даними Єврокомісії, на ці дві країни припадає загалом близько 34% глобального експорту пшениці.

Такі країни-імпортери збіжжя, як Ємен, Бангладеш, Пакистан, Судан та Нігерія вже серйозно постраждали від наслідків бойових дій в Україні та перебоїв з поставками зернових.