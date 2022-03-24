Міністр аграрної політики подав у відставку (оновлено)

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко подав у відставку з займаної посади.

Інформацію про це міністр підтвердив у коментарі спеціалізованому виданню AgroPolit.com, а також Економічній правді.

Причини відставки він не уточнив.

За даними видання, Верховна Рада може розглянути заяву про відставку Лещенка вже 24 березня.

Тимчасово обов'язки міністра виконуватиме заступник Романа Лещенка Тарас Висоцький.

Уже 24 березня представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук повідомив, що до парламенту надійшла заява Лещенка про відставку з посади міністра агрополітики.

Як написав народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") у Telegram, на цю посаду буде запропонований очільник аграрного комітету парламенту Микола Сольський ("Слуна народу").

Нагадаємо, що 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Раніше Роман Лещенко очолював Держгеокадастр та займав посаду уповноваженого президента із земельних питань.