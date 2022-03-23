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Новини Макроекономіка
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Швеція передасть Україні протитанкову зброю

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швеция

Швеція передасть Україні додатково 5 тис. одиниць протитанкової зброї.

Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, передає Інтерфакс-Україна.

Глава оборонного відомства Швеції також додав, що країна поставить Україні обладнання для розмінування.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України отримав 500 млн шведських крон (близько $50 млн за поточним курсом) військової допомоги від Швеції.

До того повідомлялося, що Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Автор: Галина Ялівець
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24.03.2022 08:44 Відповісти
 
 