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Швеція передасть Україні протитанкову зброю
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Швеція передасть Україні додатково 5 тис. одиниць протитанкової зброї.
Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Швеції Петера Хультквіста, передає Інтерфакс-Україна.
Глава оборонного відомства Швеції також додав, що країна поставить Україні обладнання для розмінування.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України отримав 500 млн шведських крон (близько $50 млн за поточним курсом) військової допомоги від Швеції.
До того повідомлялося, що Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.
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Ig Shu
показати весь коментар24.03.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0
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