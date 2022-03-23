Третя найбільша енергетична компанія Німеччини відмовиться від нових контрактів на імпорт вугілля та газу з Росії

Німецька енергетична компанія EnBW не укладатиме нових контрактів з РФ допоки її президентом є Владімір Путін.

Про це виконавчий директор компанії Френк Мастьо заявив на щорічній пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"За цього керівництва не буде жодних нових контрактів на постачання з Росією", – сказав Мастьо, зазначивши, що багато довгострокових контрактів були скорочені вже на початку року.

За його словами, війна в Україні вимагає зменшення залежності від російського газу та вугілля, будування LNG-терміналів і швидкого розширення мережі відновлюваних джерел, а тому компанія намагається диверсифікувати свої джерела постачання енергоресурсів.

Утім, за словами керівника, третя за величиною енергетична компанія Німеччини все ще купує "незначну частину" кам’яного вугілля та газу з Росії для своїх 5,5 мільйона споживачів. Він визнав, що якщо відмовитися від російського вугілля цілком можливо, то замінити російський газ одразу не вийде.

"Як ви знаєте, повна заміна закупівель у короткостроковій перспективі у разі теоретичної втрати російського газу для нас нездійсненна, як і для більшості учасників ринку", – сказав Мастьо, зазначивши, що Німеччина продовжуватиме покладатися на імпорт газу з РФ ще деякий час.

Водночас він відзначив, що EnBW декілька років тому вже почала зі зрідженим газом, однак для збільшення його імпорту необхідно якнайшвидше побудувати нові LNG-термінали.

За даними компанії, у 2021 році EnBW закупила 495 терават-годин газу, з яких п’яту частину – в Росії, та 4,2 мільйона тонн кам’яного вугілля, частка російського при цьому перевищувала 85%.

EnBW є третьою за величиною енергетичною компанією Німеччини після RWE та E.ON. Ці компанії також зменшили закупівлю енергоресурсів в РФ.