Ціни на нафту перевищили $120 за барель

Нафта продовжує дорожчати у середу на тлі побоювання скорочення постачання енергоносіїв на глобальний ринок.

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до закриття торгів зросли на 4,8% – до $121 за барель.

Раніше Міненерго РФ повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

У середу термінал зупинив експорт казахстанської нафти у Європу в об’ємі близько 1 млн барелів на добу. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.

Ринок також реагує на можливу відмову ЄС від російської нафти, а також дані про про зниження запасів у США, зазначає Інтерфакс-Україна.