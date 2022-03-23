Україна знижує споживання газу через потепління

Україна з потеплінням поступово знижує споживання природного газу та його підйом із своїх поземних сховищ (ПСГ).

Про це свідчать оперативні дані "Оператор ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.

Так, якщо протягом 10-15 березня транспортування газу ОГТСУ для потреб української інфраструктури та споживачів становило близько 100-110 млн кубометрів/добу, то 16-21 березня вона знизилася до 93-98 млн кубометрів/добу, а 22 березня опустилася вже до 88 млн кубометрів.

Добовий баланс надходження газу для потреб українських споживачів складається з внутрішнього видобутку, який з моменту початку російського військового вторгнення знизився з 55-56 млн кубометрів до 47-48 млн кубометрів, але в останні два тижні стабілізувалася на 50-51 млн кубометрів, імпорту близько 10 млн кубометрів, а також варіативного відбору газу зі сховищ.

Середньодобовий відбір газу з ПСГ України 1-22 березня становив 42,8 млн кубометрів. Максимальний добовий відбір з початку березня становив 56,8 млн кубометрів (11 березня), мінімальний – 28 млн кубометрів (22 березня).

Загалом країна з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня 2021 року, по 22 березня 2022 року знизила запаси ПСГ майже в 2,1 раза (на 9,6 млрд кубометрів) – до 9,1 млрд кубометрів (без урахування Вергунського ПСГ).

За кілька днів до війни РФ проти України голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозував, що країна планує завершити опалювальний сезон із запасами газу у своїх ПСГ близько 8,8 млрд кубометрів.

Опалювальний сезон в Україні, залежно від погоди, зазвичай закінчується в березні-першій половині квітня.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку – із 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси в них з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів.

У 2021 році закачування газу в ПСГ України склало 3,59 млрд кубометрів (2020 року – 13,62 млрд кубометрів), відбір – 13,62 млрд кубометрів (у 2020 році – 7,95 млрд кубометрів).