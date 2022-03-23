Ціни на автомобілі в Росії за три тижні підскочили на 20%

Ціни на легкові автомобілі російського складання з кінця лютого по 18 березня зросли на 18%, в на локально вироблені та імпортовані іномарки – на 19,6%.

Про це свідчать дані Росстату, повідомляє російський Інтерфакс.

Зокрема, з 25 лютого по 4 березня російські автомобілі, значний обсяг яких становить продукція "АвтоВАЗу", подорожчали відразу на 17,1%, з 5 по 11 березня – ще на 6,9%, з 12 по 18 березня – на 7,4%.

З початку року зростання їх вартості становило 20,7%.

Імпортовані та локально зібрані в РФ автомобілі іноземних брендів за ті ж періоди подорожчали на 15,2%, 6,9% та 3,2% відповідно. З початку року – на 23,7%.

Як раніше повідомляв Росстат, за весь 2021 рік російські легкові автомобілі подорожчали в середньому на 19,6%, іномарки – на 14,4%. Таким чином, за три тижні березня ціни на російські легкові машини зросли на стільки ж, як і за увесь минулий рік.