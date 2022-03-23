Кабмін спростив імпорт будівельної продукції на час воєнного стану

Кабінет міністрів України затвердив зміни до технічного регламенту будівельної продукції, спростивши її надання на український ринок на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

Про це йдеться у відповідній ухвалі №347 від 22 березня.

Відповідно до нього, до припинення дії військового стану та протягом трьох місяців після нього виробник будпродукції може використовувати інші модулі оцінки відповідності за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, якщо неможливо провести оцінку за оновленим технічним регламентом.

У такому разі інші модулі оцінки визначаються відповідно до постанови Кабміну №95 від 13 січня 2016 року.

Крім того, зміни до техрегламенту передбачають спрощене ввезення будпродукції з країн Європейського союзу на час військового стану та протягом трьох місяців після його скасування. Так, дозволяється ввезення продукції на підставі декларації показників, виданої іноземним суб'єктом господарювання та що підтверджує відповідність вимогам Регламенту ЄС 305/2011 щодо гармонізованих умов надання будпродукції.

При цьому складання декларації та нанесення знака відповідності відповідно до українського оновленого технічного регламенту не потрібне.

Постанова також встановлює, що будпродукція, введена в обіг до набуття чинності оновленим техрегламентом, не може бути заборонена або обмежена у продажу через невідповідність всім або частині вимог раніше затвердженого регламенту, включно із прийнятими змінами.

Як пояснили у пресслужбі Мінрегіону, відповідні зміни покликані спростити імпорт будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.

"Відтак, будівельна продукція, яка виготовляється в країнах ЄС зможе ввозитись в Україну за спрощеною процедурою – на підставі документів (декларації показників будівельної продукції) відповідно законодавства ЄС (Регламенту (ЄС) 305/2011). Такою декларацією європейський виробник засвідчує, що продукція відповідає встановленим вимогам щодо її якості, безпечності та екологічності", – зазнчається у коментарі міністерства.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні 2021 року ухвалила закон про запровадження технічного регламенту на будівельну продукцію, який забезпечить імплементацію до законодавства України положень регламенту Європейського союзу щодо якості будівельних продуктів.

Раніше повідомлялося, що обсяги будівництва за минулий рік зросли в 13 регіонах України.