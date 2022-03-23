ЄІБ спрямував Україні ще 200 мільйонів євро допомоги

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спрямував Україні ще 200 мільйонів євро з першого пакету допомоги на загальну суму 668 млн євро.

Про це пресслужба банку повідомляє у Twitter.

"З двома новими виплатами по 100 мільйонів євро цього тижня для України, ми надали 629 мільйонів євро з нашого початкового пакету підтримки в розмірі 668 мільйонів євро. Ці кошти допоможуть покрити нагальні фінансові потреби в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 березня рада директорів Європейського інвестиційного банку на позачерговому засіданні затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро. Ці кошти виділили за рахунок двох інших затверджених раніше пакетів фінансування проектів в Україні.

ЄІБ також планує у майбутньому збільшити об’єм допомоги для України до 2 млрд євро.