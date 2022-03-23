Французька Danone знову відмовилася зупиняти виробництво в Росії

Французький виробник продуктів харчування Danone засуджує російське вторгнення в Україну, але не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії.

Як заявили в компанії, заводи в Росії і надалі продовжать виробництво основних молочних продуктів і дитячого харчування, повідомляє Reuters.

Danone заявила, що відразу ж засудила розв’язану Росією війну проти України, а підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

"Ми також зобов’язані піклуватися про наших 8000 колег у Росії, громадян Росії, простих людей, які покладаються на нас у харчуванні немовлят, лікувальному харчуванні, молочних продуктах – продуктах першої необхідності", – наголосили в Danone.

Водночас компанія запевнила, що всі отримані прибутки від роботи в Росії під час війни передасть організаціям гуманітарної допомоги. Компанія також нагадала, що припинила імпорту та експорт продукції з російських підприємств, а також усі інвестиції, включаючи витрати на рекламу.

У 2021 році компанія Danone отримала близько 5% своїх доходів в Росії і менше 1% в Україні, де працює близько 1000 співробітників.

Зазначимо, що у середу Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Франції, закликав французькі компанії, включно з мережею гіпермаркетів Auchan, залишити російський ринок. Auchan, в магазинах якого в Росії працює 30 000 співробітників, відмовився від коментарів.

Як повідомлялося, інший великий виробник продуктів харчування Nestle також підтвердив свої плани продовжити виробництво в Росії, хоча і зупинить продаж кількох продуктів, включаючи снеки KitKat і шоколадну суміш Nesquik.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.