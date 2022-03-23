Ситуація на газовому ринку стабілізується через 2 роки, – Woodside

Ринок газу перебуватиме у напруженому стані ще два роки.

Про це заявила глава Woodside Energy Мег О'Нейл, передає Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що дефіцит пропозиції газу розпочався ще до початку розв'язаної Росією війни в Україні, і нової пропозиції газу на ринку поки що немає.

На те, щоб запустити нові проєкти, потрібно кілька років, сказала вона під час міністерської зустрічі країн IEA (International Energy Agency, МЕА).

Раніше повідомлялося, що спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах у середу, 23 березня, різко зросла після заяви російського президента Володимира Путіна про переведення в рублі розрахунків за чинними контрактами про постачання газу в країни Європи.