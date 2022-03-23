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Окупаційна влада Криму анонсувала "націоналізацію" міні-готелів та квартир в українських власників

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аксенов

Влада окупованого Криму планує почати "націоналізацію" міні-готелів, які досі належать українським власникам, що не підтримують масштабне російське вторгнення в Україну.

Про це заявив призначений Росією голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, повідомляє російський Інтерфакс.

"У нас інструмент націоналізації присутній. У даному випадку всі потенційні об'єкти вже виявлені. Вони нікуди вже не підуть, рішення всі будуть ухвалені найближчим часом", – сказав Аксьонов.

Водночас ще один представник окупаційної влади, так званий "голова держради Криму" Володимир Константінов запропонував поширити цю пропозицію на квартири, що належать українцям у Ялті, назвавши серед формальних підстав борги за комуналку.

"Останнім часом передача цих платежів за комунальні послуги перестала здійснюватися. Наявною буде серйозна проблема, тому що в Ялті це не 100 квартир і не 200, це дуже великий обсяг", – сказав Константінов.

Раніше в березні Аксьонов уже погрожував відібрати в українських власників об'єкти торгівлі на території окупованого півострова у випадку незгоди з діями путінської влади.

Автор: Михайло Орлюк
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Втрати в боях компенсують мародерством.
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23.03.2022 21:37 Відповісти
Орки.
На чолі з Гобліном.
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24.03.2022 07:18 Відповісти
 
 