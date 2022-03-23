Єврокомісія схвалила план спільної закупівлі газу для країн ЄС

Єврокомісія (ЄК) схвалила план заходів для забезпечення постачання енергоносіїв в ЄС на фоні російського воєнного вторгнення в Україну, який передбачає спільні закупівлі газу та обов'язок щодо рівня заповнення підземних сховищ газу (ПСГ).

Ці пропозиції Єврокомісія затвердила на засіданні у середу, 23 березня, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, пропонується встановити вимогу до мінімального заповнення сховищ газу на початок опалювального сезону. Цього року цей рівень повинен буде становити не менше 80% від максимального обсягу станом на 1 листопада. Починаючи з наступного року, цей рівень піднімуть до 90%.

Контролювати виконання цієї вимоги власниками приватних сховищ газу мають уряди країн ЄС. Якщо ж власники відмовляться проходити сертифікацію чи заповнювати сховища перед зимою, то їм доведеться відмовитися від власності на них або ж контролю за ними. Зазначимо, що одним з найбільших власників ПСГ у Європі є російський "Газпром".

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Єврокомісія також запропонувала спільні закупівлі газу для потреб країн ЄС. Для цього пропонується створити робочу групу, яка би збирала інформацію про попит на "блакитне паливо" держав-членів Євросоюзі та на основі цього вела переговори з постачальниками.

Ідея цієї пропозиції полягає в тому, що ЄС, як великий покупець, зможе погодити нижчу ціну. Це дозволить також уникнути конкуренції між різними державами Євросоюзу за одні й ті самі обсяги газу, що може сприяти їх здорожчанню.

Цю пропозицію представили для обговорення на саміті ЄС 24-25 березня. Рішення щодо спільних закупівель газу ухвалюватимуть уже за підсумками цієї дискусії.

В цілому аби пропозиція Єврокомісії набула чинності, її ще повинні будуть затвердити Рада ЄС і Європарламент.