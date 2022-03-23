Посли ЄС погодили збільшення військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Посли Євросоюзу схвалили надання Україні 500 млн євро на військову допомогу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, передає Європейська правда.

"Посли ЄС сьогодні затвердили додаткові 500 млн євро для України на купівлю озброєння. Письмова процедура завершується о 17:00", – повідомив Джозвяк.

Як повідомлялося, 21 березня головний дипломат ЄС повідомив, що країни-члени досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн для України у рамках Європейського фонду мирних можливостей.

Він також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.

18 березня Україна отримала другий транш у розмірі 300 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.