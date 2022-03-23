Ще один японський виробник автомобільних шин зупиняє виробництво в Росії

Японський виробник шин Yokohama Rubber зупинила виробництво на своєму російському заводі у Підмосков’ї.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Враховуючи нинішній стан справ і труднощі із закупівлею сировини, Yokohama Rubber вирішила поступово зупинити виробництво на своєму російському дочірньому підприємстві з виробництва шин для легкових автомобілів", – йдеться у заяві компанії.

Компанія також повідомляє, що Yokohama Rubber та її фонд Yokohama Magokoro пожертвують загалом 50 мільйонів японських ієн на підтримку українських біженців. Пожертви будуть зроблені через Японське товариство Червоного Хреста та Національну федерацію асоціацій ЮНЕСКО в Японії.

"Yokohama Rubber щиро сподівається, що ситуація в Росії та Україні буде вирішена якнайшвидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені", – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, більшість світових виробників шин також призупинили роботу своїх підприємств в Росії. Про призупинення своєї діяльності в РФ оголосили французька Michelin Group, японська Bridgestone, німецька Continental та італійська Pirelli.

Однак фінський концерн Nokian Tyres планує продовжити виробництво автомобільних шин в Росії і очікує зростання продажів після того, як конкуренти призупинили роботу своїх російських підприємств.