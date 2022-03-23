Кабмін затвердив компенсації для власників житла, які надали притулок переселенцям

Кабінет міністрів України затвердив порядок компенсації видатків, у тому числі на комунальні послуги, власникам житла, які безкоштовно дали притулок переселенцям під час дії військового стану.

Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду №333 від 19 березня.

Як повідомляється, компенсація надається за розміщення переселенців, які не отримують адресної допомоги для покриття витрат на проживання.

Сума компенсації за кожну людину становить 14,77 грн. Кошти виплачуватимуть за умови відсутності заборгованості власника житла за житлово-комунальні послуги.

Компенсації будуть фінансуватися за рахунок місцевого, державного бюджету (у тому числі резервного фонду), а також за рахунок коштів підприємств, установ різних форм власності, іноземних держав, міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної допомоги, благодійних організацій та громадських об'єднань та інших законних джерел.

Для направлення заявки на отримання компенсації необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити і через програму "Дія".

Раніше Кабмін також надав Міністерству соціальної політики 10 млрд грн на виплату адресної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.