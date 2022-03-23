На спецрахунку для ЗСУ залишилося 143 мільйони, – Нацбанк

Станом на 23 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить 143 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн:

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 9 035 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 3,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу).

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Станом на 23 березня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 296 млн грн.

Зокрема понад 153 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.