Влада Росії підвищить ставку за програмою пільгової іпотеки у півтора рази

Уряд РФ підвищить ставку за програмою пільгової іпотеки з нинішніх 7% до 12% річних.

Про це російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив на нараді за участі Владіміра Путіна, повідомляє Інтерфакс.

Він уточнив, що водночас сума кредиту для чотирьох регіонів з високими цінами на житло збільшиться з 3 млн до 12 млн рублів (Москва, Московська область, Санкт-Петербург, Ленінградська область ), для інших регіонів – до 6 млн рублів.

Програма пільгової іпотеки на придбання житла в новобудовах за ставкою до 6,5% річних запрацювала в середині квітня 2020 року і мала завершитися 1 листопада. Згодом програму було продовжено до липня 2022 року, але ставка за нею зросла до 7%, а максимальна сума кредиту була обмежена на рівні 3 млн рублів.