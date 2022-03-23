Литва виділить Україні додаткові 10 мільйонів євро на військову підтримку

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Про цеповідомляє телерадіокомпанія LRT, передає Європейська правда.

"Сьогодні ми вирішили посилити військову підтримку України. Як відомо, ми постійно контактуємо з українською владою, отримуємо перелік їхніх конкретних потреб і багато чого – від приладів нічного бачення до дронів – виробляють литовські компанії, тому ми будемо продовжувати надавати цю допомогу, і ми вирішили виділити на це не менше 10 млн євро", – сказав Науседа.

При цьому він додав, що цю суму може бути збільшено.

"Наша конкретна допомога залежить не стільки від того, скільки грошей ми вирішили виділити, скільки від виробничих потужностей і можливості доставити це обладнання в найкоротші терміни", – сказав президент Литви.

Науседа нагадав, що 24 березня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО. За словами Науседи, там будуть обговорюватися додаткові санкції проти Росії.

"Завтра ми поговоримо з нашими союзниками про посилення санкцій проти Росії, включно з подальшими торговельними обмеженнями", – сказав він.

За словами Науседи, на саміті НАТО він також порушить питання посилення східного флангу НАТО.