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Ціни на газ в Європі різко зросли після заяви Путіна про оплату в рублях (оновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

ес,газ

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах у середу, 23 березня, різко зросла після заяви російського президента Володимира Путіна про переведення в рублі розрахунків за чинними контрактами про постачання газу в країни Європи.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, в ході торгів вартість квітневого газового контракту зросла на 18,5% – до 117 євро за МВт-год або приблизно $1320 за тисячу кубометрів.

Перед цим російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російського Інтерфаксу, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.

Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.

Сумарний виторг від експорту російського газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд.

Ціни на газ в Європі різко зросли після заяви Путіна про оплату в рублях 01

Зазначимо, 7 березня спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів.

Однак з того часу спотові ціни на газ знижувались, закріпившись в останні дні на рівні близько 100 євро за МВт-год.

Автор: Михайло Орлюк
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Альтернатива Є?

все інше чистої води спекуляція
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23.03.2022 17:10 Відповісти
Владімір Владіміровіч може написати про любий спосіб оплати, хоч у шишках чи конячих х%ях. Головне що записане у контракті.
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23.03.2022 18:45 Відповісти
Европейцы обратно по трубам будут рубли отправлять?
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23.03.2022 19:53 Відповісти
Що за маячня? Рубль впав до євро, якщо в обмінниках, то у декілька разів.
І логічно, якщо купувати за рублі, то повинно бути дешевше у декілька разів.
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23.03.2022 22:35 Відповісти
просто получится автоматическое эмбарго на газ - ровно то что хотели сделать в ЕС и Штатах )
Так и останется.
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23.03.2022 23:34 Відповісти
Ембарго - це заборона покупки, а не підвищення чи зниження ціни.
Але я написав, що оплата за рублі автоматично не веде к росту ціни в євро
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24.03.2022 00:42 Відповісти
Тобі пояснюють що оплата в рублях просто заблокує торгівлю. Немає їх ні в кого.

Це рівноцінно ембарго. І кацапи самі це зробили.
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24.03.2022 08:23 Відповісти
Сказочные долбоёпы
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24.03.2022 13:11 Відповісти
 
 