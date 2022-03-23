Японія розгляне запровадження додаткових санкцій проти Росії, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що влада країни має намір вивчити варіант із запровадженням нових санкцій проти РФ.

Про це повідомила японська газета "Санкей", передає Інтерфакс-Україна.

"(Прем'єр – ред.) продемонстрував намір вивчити додаткові санкції проти Росії та надання гуманітарної допомоги Україні", – зазначає видання.

Також прем'єр вітав виступ президента України Володимира Зеленського, який відбувся раніше 23 березня, перед японським парламентом.

Раніше на тлі ситуації в Україні Японія запровадила низку санкцій проти РФ.

Як повідомлялося раніше, Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі буде заборонено з 18 березня.

Нагадаємо, Японія оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 17 громадян Росії через російське воєнне вторгнення в Україну. Серед них депутати Держдуми, власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі підприємця Юрія Ковальчука.