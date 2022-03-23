БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
900 відвідувачів онлайн
Новини ВладаЕнергетикаФінанси
365 0
кредит (2939) Нафтогаз (3155) Укргазбанк (257)

"Нафтогаз" візьме кредит в "Укргазбанку" на 2 мільярди

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Фінанси

нафтогаз

Кабінет міністрів надав згоду НАК "Нафтогаз України" на укладення договору з державним "Укргазбанком" про відкриття відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 3 млрд грн.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №235-р від 21 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Цим розпорядженням уряд також затвердив умови відповідного кредитного договору, однак вони не оприлюднені.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 