"Нафтогаз" візьме кредит в "Укргазбанку" на 2 мільярди
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Кабінет міністрів надав згоду НАК "Нафтогаз України" на укладення договору з державним "Укргазбанком" про відкриття відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 3 млрд грн.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №235-р від 21 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.
Цим розпорядженням уряд також затвердив умови відповідного кредитного договору, однак вони не оприлюднені.
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