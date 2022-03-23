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Угорщина (437) гривня (1190) обмін валюти (323)

Українці в Угорщині зможуть обміняти гривню на валюту у відділеннях OTP Bank

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ОТР Bank в Угорщині запустив можливість обміну готівкової гривні у своїх відділеннях.

Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України.

Як повідомляється, українці також можуть обміняти гривні в Австрії у відділеннях Raiffeisen Bank та Erste Bank Oesterreich.

Послуга обміну гривні також доступна у Молдові у відділеннях OTP Bank та Румунії у відділеннях Banca Comersiala Romana.

Раніше повідомлялося, що Нацбанки Польщі та України підписали угоду про обмін гривень на злоті у польських банках.

Автор: Галина Ялівець
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