Українці в Угорщині зможуть обміняти гривню на валюту у відділеннях OTP Bank
Новини БізнесЦензор Фінанси
ОТР Bank в Угорщині запустив можливість обміну готівкової гривні у своїх відділеннях.
Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України.
Як повідомляється, українці також можуть обміняти гривні в Австрії у відділеннях Raiffeisen Bank та Erste Bank Oesterreich.
Послуга обміну гривні також доступна у Молдові у відділеннях OTP Bank та Румунії у відділеннях Banca Comersiala Romana.
Раніше повідомлялося, що Нацбанки Польщі та України підписали угоду про обмін гривень на злоті у польських банках.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...