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Кабмін дозволив водіям легковиків керувати вантажівками

Новини БізнесЦензор Транспорт

грузовики

Кабінет міністрів на час воєнного стану дозволив водіям, які мають посвідчення категорії "В", керувати вантажним автотранспортом.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №384 від 22 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", – йдеться у документі.

Зазначимо, що представники бізнесу нарікають на нестачу водіїв вантажівок, що зумовлює проблеми в логістиці, зокрема при постачанні ліків та продуктів харчування.

Автор: Михайло Орлюк
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