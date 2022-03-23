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Путін вимагає від країн Європи платити за газ в російських рублях

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

путин

Російська влада прийняла рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на нараді з урядом, повідомляє Інтерфакс.

Він доручив ЦБ РФ та уряду визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Водночас Путін додав, що Росія продовжить постачати газ відповідно до передбачених контрактами об’ємів. Однак, таким чином РФ в односторонньому порядку змінює валюту платежу, передбачену контрактами.

Як повідомлялося, раніше російський уряд за дорученням Путіна затвердив перелік іноземних держав і територій, які "здійснюють недружні дії". Цим країнам Росія спочатку вирішила не повертати борги в іноземній валюті.

До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови, Гібралтар), Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Мона, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Хай Європа знає,

Зло завжди вимагає і розмовляє ультиматумами.
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23.03.2022 14:56
+7
Лягухи и фрицы к " недружественным" не попа́ли. Кто бы мог подумать??
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23.03.2022 15:18
+6
В хер тебе они будут дуть, а не платить в рублях.
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23.03.2022 17:00
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Хай Європа знає,

Зло завжди вимагає і розмовляє ультиматумами.
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23.03.2022 14:56 Відповісти
Лягухи и фрицы к " недружественным" не попа́ли. Кто бы мог подумать??
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23.03.2022 15:18 Відповісти
До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу.
А значит, и упомянутые Вами
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23.03.2022 15:34 Відповісти
Точно, не дочитал))
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23.03.2022 15:38 Відповісти
Читай уважно. До списку увійшли країни члени Європейського Союзу. А всі решта що перечисленні, не входять до ЄС.
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23.03.2022 15:57 Відповісти
До переліку увійшли держави-члени Європейського Союзу Джерело: https://biz.censor.net/n3327926
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23.03.2022 22:31 Відповісти
А никуда не денутся, будут платить в рублях. Альтернативы то нету, не позаботились. Даже если потребует приседать и два раза КУ говорить - будут и приседать и говорить. Газ ведь не оружие, да? Чисто коммерческий проект..
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23.03.2022 15:20 Відповісти
В хер тебе они будут дуть, а не платить в рублях.
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23.03.2022 17:00 Відповісти
В контакте что написано?
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23.03.2022 17:59 Відповісти
Куйню не пори. Альтернатива есть , но по какой-то странной причине идиоты покупают росейское лайно. Хотя я знаю по какой. Гнида Германия так хотела и хочет стать европейским гегемоном в области энергии и экономики.
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23.03.2022 20:37 Відповісти
Куйню не пори. Альтернатива есть , но по какой-то странной причине идиоты покупают росейское лайно. Хотя я знаю по какой. Гнида Германия так хотела и хочет стать европейским гегемоном в области энергии и экономики.
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23.03.2022 20:38 Відповісти
Ты не понимаешь одной простой вещи. Привязка курса к рублю приведет к тому, что рубль начнет скакать вместе с ценами на газ.
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23.03.2022 22:14 Відповісти
А МЫ КАК НЕ ЧЁМ НЕ БЫВАЛО КАЧАЕМ ЛИЧИНОК ГАЗИК ПО ЗЕМЕЛЬКЕ НАШЕЙ
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23.03.2022 15:26 Відповісти
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23.03.2022 15:31 Відповісти
Вимагать он может у Кабаевой. Как в контракте записано, так платить и будут.
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23.03.2022 15:31 Відповісти
Не факт
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23.03.2022 15:58 Відповісти
Я думал её там в шале порвали уже....
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24.03.2022 11:31 Відповісти
Так это получается что путлер сам санкции против себя ввел, Европа теперь и парится не будет
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23.03.2022 15:33 Відповісти
теперь между евро странами повода для ссор нет! И это
Чует моё сердце в х.у.й.ло.стане кипишь серьезный
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23.03.2022 15:37 Відповісти
А лучше без СВИФТа - налом, в клетчатых сумках...
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23.03.2022 16:01 Відповісти
зачем в рублях лучше в монгольских тугриках
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23.03.2022 16:02 Відповісти
досить ображати валюту Монгольська Народна Республіка !!
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23.03.2022 16:33 Відповісти
так то не образа -- монгольський тугрик дорожчий вид деревянного *********** рубля
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24.03.2022 05:24 Відповісти
Про що ви тут умнічаєте, не один голову не може включити, путлєр сам собі вистрелив в ногу,замість того щоб валюта напряму лягала в бюджет це поцало саме собі зробило карусєлі, зміна контракту може змінюватись за згодою сторін, всі штрафи за одноособні зміни накладуть миттєво, приклад Україна, вякали кацапи довго, але після арбітража заплатили лярди баксів аж бігом
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23.03.2022 16:18 Відповісти
Щось не чув.будуть платити або взагалі перекриє поставки,він загнаний в глухий кут хз що від нього чекати
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23.03.2022 16:26 Відповісти
гопнік путлєр бравує тільки перед своєми рабами, газ не нафта, для його зберігання після перекриття, потрібні хаби, яких в кацапстані немає, віхід або випускати газ в атмосферу, або глушити скважини, і перше і друге смерть газовидобувній галузі
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23.03.2022 19:11 Відповісти
не перекриє, бо штрафи великі і взагалі грошей не побачить
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24.03.2022 11:49 Відповісти
Йому вже пох
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02.04.2022 08:23 Відповісти
є таке, воно від маразма і влади зовсім здуріло
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02.04.2022 10:14 Відповісти
рф іде ва-банк. Мабуть так.
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23.03.2022 16:34 Відповісти
Саршенно верно
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24.03.2022 11:33 Відповісти
Надрукуйте їм тих дерев"яних рублів та розраховуйтесь.
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23.03.2022 16:35 Відповісти
Теперь ***** установит курс доллара к рублю 1:1 и будет ждать покупателей газа.
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23.03.2022 16:58 Відповісти
Ймовірно, Росія так бачить для себе "шпарину для обходу санкцій", а також вважає, що можна утримати курсу рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.
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23.03.2022 17:07 Відповісти
Спасибо Меркель и Макрону.
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23.03.2022 17:37 Відповісти
через израиль будуть платити, хоче потомок басурманів на курсах зіграти.Телепень. Зміни в контракті за згодою сторін. Як він любить віщучати -печатка є це законно. А він хоче в очко зіграти з 23 "очами".Подворотня - школа, Дядя дай закурить, ах ти нге куришь ?
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23.03.2022 19:40 Відповісти
Рено и сейчас работает в Росее, канечно он враг, но он всех евроблядей посадил на свой поводок))))
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23.03.2022 20:20 Відповісти
потом он скажет присылайте девственниц . идиоты прекращайте покупать газ и нефть. есть же где кроме как у парашки.
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23.03.2022 20:35 Відповісти
Как бывший трэйдер скажу что это то же самое яйцо только в профиль. Поясню: Я у вас хочу купить 100 литров нефти на 100$, вместо того чтобы купить нефть на 100$ покупаю рубли и в этих рублях плачу за 100 литров нефти. Экономического смысла в этом нет никакого, но зато есть другой смысл: либо для внутренней пропаганды, либо для кидалова, в смысле не взять потом рубли за нефть а потребовать доллары. В любом другом случае это приведет к подоражанию нефти и неконкурентноспособности, что тоже бессмысленно, можно просто сразу увеличеть цену в долларах избегая лишних идиотских движений. По моему только идиот будет думать что это победа, это же смешно, все трэйдеры тихо смеются наверное...
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23.03.2022 21:00 Відповісти
Ключевой момент "покупаю рубли". Пукин расчитывает что установит курс сам, свободного рынка фублей не будет.
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23.03.2022 21:36 Відповісти
бачили очі, що купувати - тепер їжте, хоч повилазьте!

ну у відповідь можна забажати від росії негайної сплати боргів в тих самих рублях)) або ж в долярах, якщо вони в неї ще залишились))
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23.03.2022 21:08 Відповісти
довго думала Європа: як би так обережненько відключити SWIFT.
а пуйло довго не думає - в нього все є джокер в рукаві і він підвищує градус все більше. наївна Європа думає, що якщо його не чіпати - війни в них не буде і не розуміють, що вона вже йде. і в них також.
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Тут прозора ідея карткового шулера - кацапський центробанк встановлює офіційний курс і пропонує купити рублі за долари і візьме комісію. Таким чином він намагається змусити тих хто заборонив ввезення валюти в ********* порушити свою ж заборону і голосно глузувати з Заходу. Ню-ню. Побачимо що в нього вийде з чергових понтів і шантажу.
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23.03.2022 21:32 Відповісти
В установке своего курса нет никакого смысла. Ну установит он курс 1 рубль за 100 долларов. Всё равно рубли будут покупать только для расчета с россией допустим за газ. Нигде больше их не возьмут при этих санкциях. Зачем эти дебильные многоходовки тупого гопника если можно просто сразу в одностороннем порядке продавать нефть по любой цене за доллары. Путин либо идиот либо психически болен, при этом одно не исключает другое.
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23.03.2022 22:18 Відповісти
Ви самі кажете "дебільні многоходовки". Так воно і є.
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23.03.2022 22:22 Відповісти
Он не может продавать нефть по "любой" цене на свободном рынке. Никто не купит. Пытаясь ввести в схему расчетов фубли, пукин удерживает их от краха хотя бы на внутреннем рынке. По этой схеме СССР жил десятилетиями, когда доллар якобы стоил 61 коп., не реально его нельзя было купить и за 161. Для внешторга он стоил около 10 руб. С таким дисбалансом можно было жить при высокой цене на нефть, но когда она закончилась, совок рухнул.
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23.03.2022 23:23 Відповісти
Вообще факт торговой войны с ЕС очень хороший признак. Это превращает Россию в пирамиду.
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23.03.2022 22:18 Відповісти
ЗАПУТАННАЯ РАЗВАЛЮХА УЙМИСЬ УЖЕ !)
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23.03.2022 22:25 Відповісти
В контракте написано, что оплата за газ будет производиться в валюте, а не в рублях. Хло идет на)(уй!!!
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24.03.2022 12:20 Відповісти
 
 