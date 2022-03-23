У PlayStation з'явилася українська локалізація

Після оновлення в ігрових консолях Sony PlayStation з'явилася українська локалізація.

Про це повідомляє галузеве видання PlayUA.

Для того, щоб увімкнути українську мову на PlayStation необхідно завантажити останнє оновлення та вибрати мову в налаштуваннях. Оновлення доступне для PlayStation 5 та PlayStation 4.

Крім того, Sony також скасували стягування за підписку PlayStation Plus. Наступні 30 днів для користувачів з України будуть безкоштовними.

Раніше ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment (SIE) – оголосив про припинення постачання всієї своєї продукції в Росію, включно з ігровими консолями PlayStation, через російське вторгнення в Україну.