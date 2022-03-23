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У PlayStation з'явилася українська локалізація

Новини БізнесЦензор Технології

playstation

Після оновлення в ігрових консолях Sony PlayStation з'явилася українська локалізація.

Про це повідомляє галузеве видання PlayUA.

Для того, щоб увімкнути українську мову на PlayStation необхідно завантажити останнє оновлення та вибрати мову в налаштуваннях. Оновлення доступне для PlayStation 5 та PlayStation 4.

Крім того, Sony також скасували стягування за підписку PlayStation Plus. Наступні 30 днів для користувачів з України будуть безкоштовними.

Раніше ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment (SIE) – оголосив про припинення постачання всієї своєї продукції в Росію, включно з ігровими консолями PlayStation, через російське вторгнення в Україну.

Автор: Юлiя Недашківська
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Це тільки початок.Україна довела всім, що є частиною західної цивілізації та культури.Тому така підтримка, кожна компанія яка розділяє наші загальні цінності буде намагатися допомогти тим чим зможе.
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23.03.2022 14:50 Відповісти
 
 