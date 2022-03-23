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В'єтнамська авіакомпанія припиняє польоти в РФ

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airlines,vietnam

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines призупинить польоти за маршрутом Ханой-Москва з 25 березня до особливого розпорядження.

Це рішення було ухвалено через необхідність перегляду процедур щодо страхування літаків, передає "Комерсант".

Авіакомпанія уточнила, що всі пасажири, чиї рейси скасовані, можуть отримати повну компенсацію за квиток або обміняти його на інший рейс, коли польоти до Москви відновляться.

Vietnam Airlines виконувала рейс до Москви раз на тиждень.

Автор: Юлiя Недашківська
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