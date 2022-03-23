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Новини Енергетика
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Казахстан (309) нафта (4379) Росія (11617) нафтопровід (265)

Росія заблокувала експорт нафти з Казахстану в Європу нібито через аварію на терміналі

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нефть

Міненерго РФ на тлі санкцій Заходу та зростання цін на нафту повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

За даними російської влади, пошкодження причальних пристроїв на терміналі нібито внаслідок шторму може знизити постачання на світовий ринок одразу на 1 млн барелів на добу, пише Коммерсант. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.

Керівництво підконтрольного РФ Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) стверджує, що ремонт обладнання триватиме до двох місяців, у цьому випадку відвантаження нафти на експорт до Європи може взагалі зупинитися. У середу керівництво КТК в ефірі російского телебачення уточнило, що експорт зупиниться вже завтра.

Як відзначає видання, заява про аварію відбулася в той момент, коли через санкції та небажання західних покупців брати російську нафту дисконт на Urals щодо нафти сорту Brent досяг рекордних $32,6 за барель.

Суміш КТК, що складається переважно з казахстанських сортів, була для ринку можливою альтернативою Urals, проте тепер доступ до неї вкрай обмежений. Ймовірно, це має призвести до зростання інтересу до покупки Urals.

КТК протяжністю 1,5 тис. км та потужністю 67 млн ​​тонн нафти на рік є основним маршрутом транспортування нафти з Казахстану, на який припадає понад 80% експорту на західні ринки. Нафта з труби відвантажується на танкери через морський термінал біля Новоросійська, оснащений трьома виносними причальними пристроями.

Акціонерами консорціуму є Росія (31%), Казахстан (20,75%), а також компанії Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) та ряд міноритаріїв.

Зазначимо, що Казахстан утримується від підтримки російського воєнного вторгнення в Україну, хоча останнім часом російська влада все активніше схиляє найближчих партнерів до публічного схвалення війни в Україні або участі в ній, як це відбувається у випадку з Білоруссю.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Это казахам по яйцам бьют - заодно и мстят за унижение в начале года.
Интересно, что Китай скажет. Казахстан, теоретически, может перенаправить потоки в Китай, а китайцы откажутся от нефти саудитов, которые заместят её в Европе.
Казахстан, по идее, должен побить горшки с путинистами - это он не Европу, это он их наказывает в первую очередь, потому что лишает выручки. За кадром, конечно же, побить горшки.

Шайка путинская - какие-то клинические идиоты. Нельзя душить покупателей сырья - они же сбегут от тебя, неадеквата. Да, первые 2-3 недели будет шок, а потом выпилят тебя с рынка навсегда, кому же охота работать с припадочным.
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23.03.2022 14:59
+3
У Казахстана вже є свій танкерний флот.Можуть доставляти Каспієм до Азербайджану, а там нафтопроводом до Батумі.
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23.03.2022 16:39
+2
Шантажує Казахстан який відмовився віддавати свій нафтогаз за російські срублі.
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23.03.2022 15:19
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Это казахам по яйцам бьют - заодно и мстят за унижение в начале года.
Интересно, что Китай скажет. Казахстан, теоретически, может перенаправить потоки в Китай, а китайцы откажутся от нефти саудитов, которые заместят её в Европе.
Казахстан, по идее, должен побить горшки с путинистами - это он не Европу, это он их наказывает в первую очередь, потому что лишает выручки. За кадром, конечно же, побить горшки.

Шайка путинская - какие-то клинические идиоты. Нельзя душить покупателей сырья - они же сбегут от тебя, неадеквата. Да, первые 2-3 недели будет шок, а потом выпилят тебя с рынка навсегда, кому же охота работать с припадочным.
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23.03.2022 14:59 Відповісти
Так с Газом в Европу тоже самое

Шольц как мог выкручивался

Чтоб газ покупали в рашке

Даже при том что Хабек нашол у кого покупать ещё газ

А ***** давай говорить что будем продавать только за рублик.

Хабек поржал с идиота Шольца походу. А потом правительство Германии заявило, что покупать за рубль не будет. Это автоматическое расторжение контракта.

Ну и потом Шольц позвонил *****. Походу истерику закатал. Что его любовничек подставил
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23.03.2022 21:58 Відповісти
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
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23.03.2022 15:01 Відповісти
І це все робить одна країна "Росія", їй 144 країни світу говорять у тебе щось не так, ти не так себе поводиш, зупинись, а вона далі
- В Україну війною
- За Газ рублями
- Нафтопровід перекрили
Що далі?
....
Типова Плвдінка ТЕРОРИСТА!
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23.03.2022 15:02 Відповісти
Шантажує Казахстан який відмовився віддавати свій нафтогаз за російські срублі.
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23.03.2022 15:19 Відповісти
У Казахстана вже є свій танкерний флот.Можуть доставляти Каспієм до Азербайджану, а там нафтопроводом до Батумі.
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23.03.2022 16:39 Відповісти
Ви так кажете наче нафтопровід порожній стоїть, чого б це Азербайджану перестати продавати свою нафту і пустити казахів?
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24.03.2022 04:43 Відповісти
"Предполагается продление в дальнейшем нефтепровода до восточного побережья Каспийского моря, и перекачка по нему нефти из Казахстана." (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_%E2%80%94_%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8_%E2%80%94_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD
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24.03.2022 06:08 Відповісти
Да.но Казахстан. как и Беларусь. под военным и политическим контролем у ху*ла
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23.03.2022 16:50 Відповісти
Не совсем
Они работают много с Китаем
Китай уже давно теснить рашку с Казахстана. Мувы ***** когда он с беса свои войска привел, не особо им понравились
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23.03.2022 22:00 Відповісти
Там і Туреччина має вплив.
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24.03.2022 06:09 Відповісти
Поведение отчаяшивося х.уй.ла! Так он только крепче затягивает петлю на шее. Сомневающихся что он х.у .й.ло уже НЕТ!
👍
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23.03.2022 17:22 Відповісти
Страна, которая не может предложить ни идеалогическую модель, ни финансовую, ни даже военную.
****, зато амбиции как у фараонов.
Уже все вокруг понимают, что эта страна обречена и мало кто хочет быть возле этого безнадёжно больного.
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23.03.2022 18:05 Відповісти
ТАК В РОССИИ ВСЕ НЕФТЕ ПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ НИКУДЫШНЫЕ И ВСЕ МОГУТ ИЛИ ТОЧНО ВЗОРВУТСЯ !)
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23.03.2022 23:26 Відповісти
Бл@дь, та что же с миром случилось. козломордые реально делают все что захотят. До чего все скатились это просто ад, скоро наверное реально всем конец.
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24.03.2022 02:22 Відповісти
Таке вже було. Коли Янек після свого обрання поїхав у Туркменістан домовлятися щодо постачання їхнього газу. Туркмени дали добро. Але ніхто не врахував, що газогін проходить по території московії. Московити заявили, що газоперегонна станція зламалася і ніяк не можна її відремонтувати. Довелося Янеку з Азіровим переписувати "нібикабальний" договір. А в тому договорі, нагадаю, було продовження термінів перебування московитських військ у Криму.
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24.03.2022 07:18 Відповісти
Эрдоган, твой ход.
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24.03.2022 07:59 Відповісти
 
 