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Nestle відмовляється зупиняти роботу своїх фабрик в Росії, але прибере бренди KitKat та Nesquik

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nestle

Швейцарська Nestle повідомила, що призупиняє діяльність у РФ таких брендів, як KitKat і Nesquik.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника компанії.

"Ми зосереджені на забезпеченні основних продуктів харчування, таких як дитяче харчування та продукти медичного/лікарняного харчування. Це означає, що ми призупинимо переважну більшість нашого довоєнного обсягу в Росії", – сказав представник Nestle.

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати. Nestle також відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. Водночас сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.

Автор: Юлiя Недашківська
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какао с кровью украинских детей? идите за кацапским кораблем гниды
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23.03.2022 15:06 Відповісти
 
 