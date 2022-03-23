Nestle відмовляється зупиняти роботу своїх фабрик в Росії, але прибере бренди KitKat та Nesquik

Швейцарська Nestle повідомила, що призупиняє діяльність у РФ таких брендів, як KitKat і Nesquik.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника компанії.

"Ми зосереджені на забезпеченні основних продуктів харчування, таких як дитяче харчування та продукти медичного/лікарняного харчування. Це означає, що ми призупинимо переважну більшість нашого довоєнного обсягу в Росії", – сказав представник Nestle.

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати. Nestle також відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. Водночас сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.