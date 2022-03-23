Кабмін оприлюднив постанову про спрощений порядок ввезення гуманітарної допомоги (оновлено)

Кабінет міністрів скасував бюрократичні процедури, які ускладнювали оформлення гуманітарної допомоги з-за кордону.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Для ввезення гуманітарної допомоги потрібен лише один документ – декларація, яка заповнюється дуже швидко. Зазначаємо відправника, одержувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все. Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то направити її можна на ОВА чи на профільне міністерство. Якщо конкретній громаді вказуйте її одержувачем та везіть тому, кому ця допомога призначена", – заявив очільник уряду.

Як уточнили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів, згідно з прийнятою Кабміном постановою, для ввезення гуманітарної допомоги з 23 березня потрібен лише один документ — декларація, яка заповнюється на митниці.

Також уряд скасував список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою.

"Це означає, що можна ввезти всі легальні товари, які направляються в Україну як гуманітарна допомога, без будь-яких обмежень. Тепер не потрібно отримувати довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завести гуманітарний вантаж", – пояснили у міністерстві.

Відповідно до тексту постанови №344 від 22 березня, яка оприлюднена на урядовому порталі, "на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

При цьому встановлено, що "товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги".

Кабмін окремо вказує, що порядки та правила, що регламентували ввезення гуманітарної допомоги раніше, не застосовуватимуться.