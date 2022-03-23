Кабмін виділив 10 мільярдів на виплату грошової допомоги переселенцям

Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд грн на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться у оприлюдненій на сайті уряду постанові №332 від 20 березня, якою також затверджено порядок надання такої допомоги.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Постанова передбачає, що виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам може здійснюватися також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, іноземних держав і міжнародних організацій, а також добровільних пожертвувань.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив три програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.