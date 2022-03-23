Нацбанк скасував розрахунок нормативу короткострокової ліквідності для банків

Національний банк скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що запровадження нормативу NSFR здійснювалося банками поетапно з грудня 2019 року згідно зі встановленим графіком.

Цей норматив ґрунтується на нормах європейського законодавства і Базельських рекомендаціях та визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

"Оскільки запроваджений норматив NSFR є сучасним показником ліквідності, розрахунок якого базується не лише на статистичних даних, а й на реальних обсягах наявного та необхідного стабільного фінансування, Національний банк не вбачає практичної доцільності у подальшому збереженні нормативу Н6", – наголосили у Нацбанку.

Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 23 березня 2022 року.

Норматив NSFR стимулює банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування.

Це дає змогу збалансувати їх активи та пасиви за строками погашення і сприяє зниженню одного із системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків.